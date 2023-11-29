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    В «Балтике» рассказали о кредите доверия к Игнашевичу

    Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин оценил работу главного тренера команды Сергея Игнашевича.

    – Если было недовольство результатами команды, почему ушел спортивный директор [Исмаил Ибрагимов], а не главный тренер?

    – Здесь основной момент в том, что команда развивается. А футбол, который показывают ребята, вселяет оптимизм. И в этом смысле предъявлять претензии тренеру сложно. Это решение высшего руководства клуба.

    – Видение футбола главного тренера, ваше и высшего руководства совпадает?

    – Когда мы приглашали Игнашевича в клуб, оценивали и футбол, в который играют его команды, и его личность, и персональные качества. В тот момент нам нужен был именно такой тренер. Мы брали его под конкретные задачи. Соответственно, и сейчас мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич.

    Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает «Балтика» при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесет успехи.

    – Насколько велик кредит доверия к нему?

    – Мы верим в тренера.

    • «Балтика» занимает 15-е место в РПЛ с 12 очками после 16 туров.
    • Игнашевич руководит калининградской командой с октября 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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