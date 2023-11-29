В «Балтике» рассказали о кредите доверия к Игнашевичу

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин оценил работу главного тренера команды Сергея Игнашевича.

– Если было недовольство результатами команды, почему ушел спортивный директор [Исмаил Ибрагимов], а не главный тренер?

– Здесь основной момент в том, что команда развивается. А футбол, который показывают ребята, вселяет оптимизм. И в этом смысле предъявлять претензии тренеру сложно. Это решение высшего руководства клуба.

– Видение футбола главного тренера, ваше и высшего руководства совпадает?

– Когда мы приглашали Игнашевича в клуб, оценивали и футбол, в который играют его команды, и его личность, и персональные качества. В тот момент нам нужен был именно такой тренер. Мы брали его под конкретные задачи. Соответственно, и сейчас мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич.

Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает «Балтика» при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесет успехи.

– Насколько велик кредит доверия к нему?

– Мы верим в тренера.