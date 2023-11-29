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    • Лига чемпионов. «ПСЖ» спас ничью с «Ньюкаслом» (1:1), забив на 98-й минуте; «Боруссия» Д сильнее «Милана» (3:1)

    Лига чемпионов. «ПСЖ» спас ничью с «Ньюкаслом» (1:1), забив на 98-й минуте; «Боруссия» Д сильнее «Милана» (3:1)

    «ПСЖ» едва не проиграл «Ньюкаслу» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Парижане избежали поражения благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти на 98-й минуте.

    В другой игре дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Милан» со счетом 3:1.

    Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

    ПСЖ (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Исак, 24; 1:1 – Мбаппе (с пенальти), 90+8.

    Милан (Италия) – Боруссия (Германия) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ройс (с пенальти), 10; 1:1 – Чуквуэзе, 37; 1:2 – Байноу-Гиттенс, 59; 1:3 – Адейеми, 69.

    Незабитый пенальти: Жиру, 6 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9534

      vladik12 32 минуты назад

      Какого дьявола Марциняк добавил 8 минут? Было всего 4 замены. Больших пауз не было. Там 5 максимум.

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      Рейтинг: +7397

      Красногорск_Фан 35 минут назад

      За Ньюкасл и их вратаря обидно. боевая команда. 1 минуту до победы не дотерпели. Мало кто ТСЖ может дома шпили.

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