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  • «Я бы ему врезал»: Яровинский разнес Клаудиньо за паненку с пенальти в матче с «Сочи»

«Я бы ему врезал»: Яровинский разнес Клаудиньо за паненку с пенальти в матче с «Сочи»

28 ноября 2023, 00:12
8

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский возмущен поведением полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Сочи» (3:0).

  • Во 2-м тайме Клаудиньо забрал мяч перед пенальти у Андрея Мостового.
  • Бразилец исполнил 11-метровый паненкой – удар намертво взял вратарь Никита Гойло.
  • У 26-летнего Клаудиньо в сезоне РПЛ 16 матчей, 3 гола, 4 ассиста.

«Криштиану Роналду же лучше, чем Клаудиньо? Если посмотреть на его самые яркие финты, за которые у него 50 миллионов подписчиков… Когда нужно, когда игра от ножа, когда 0:0 или 1:0, он играет идеально. Он не позволяет себе вот этой маленькой расслабленности никогда.

Он делает финты, когда счет 3:0, когда можно покуражиться. Когда счет 0:0, и когда нужно выигрывать любой матч, неважно, с грандом или с маленькой командой, он будет отрабатывать, как вполне себе рабоче-крестьянский футболист. Это как раз спортсмен.

Не имеешь ты права выходить и бить так пенальти при счете 1:0. Я бы врезал Клаудиньо обязательно. Если берешь пенальти – возьми и забей, всe», – сказал Яровинский на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сочи Зенит Клаудиньо Яровинский Олег
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1701140219
Момент конечно мерзкий.
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Empers100--google
1701143924
У Семака в команде нет дисциплины. Гойло предполагал что этот дурачок станет пижонить, и здорово угадал.
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ilichkadr
1701151477
В армию надо отправить Клаву, чтобы его не много обтесали...
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Дядя Серёжа
1701151635
Пни его при встрече, только напомни за что. Мечту Мостового точно исполнишь... даже двух Мостовых
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Alemann
1701153064
С ноги. Согласен со всем сказанным.
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Азбука
1701161224
«Я бы ему врезал»-А в Зените только посмеялись и продолжили игру.
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