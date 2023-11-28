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    • «Я бы ему врезал»: Яровинский разнес Клаудиньо за паненку с пенальти в матче с «Сочи»

    «Я бы ему врезал»: Яровинский разнес Клаудиньо за паненку с пенальти в матче с «Сочи»

    Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский возмущен поведением полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Сочи» (3:0).

    • Во 2-м тайме Клаудиньо забрал мяч перед пенальти у Андрея Мостового.
    • Бразилец исполнил 11-метровый паненкой – удар намертво взял вратарь Никита Гойло.
    • У 26-летнего Клаудиньо в сезоне РПЛ 16 матчей, 3 гола, 4 ассиста.

    «Криштиану Роналду же лучше, чем Клаудиньо? Если посмотреть на его самые яркие финты, за которые у него 50 миллионов подписчиков… Когда нужно, когда игра от ножа, когда 0:0 или 1:0, он играет идеально. Он не позволяет себе вот этой маленькой расслабленности никогда.

    Он делает финты, когда счет 3:0, когда можно покуражиться. Когда счет 0:0, и когда нужно выигрывать любой матч, неважно, с грандом или с маленькой командой, он будет отрабатывать, как вполне себе рабоче-крестьянский футболист. Это как раз спортсмен.

    Не имеешь ты права выходить и бить так пенальти при счете 1:0. Я бы врезал Клаудиньо обязательно. Если берешь пенальти – возьми и забей, всe», – сказал Яровинский на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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    Источник: «Бомбардир»

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