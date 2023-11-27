Орлов определил победителя в конфликте Соболева и Абаскаля

Комментатор Геннадий Орлов подвел итог конфликта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

Игрок в октябре был отстранен от команды за пропуск командного завтрака.

После этого Соболев потерял место в старте.

В последнем матче с «Балтикой» (2:0) Александр оформил ассистентский дубль.

«По поводу истории Абаскаля с Соболевым. Чем она закончилась? В пользу команды. Из-за того, что вот так Абаскаль его не выпускал, Соболев понял, что он прежде всего должен быть игроком команды. И какой он великолепный голевой пас выдал в последнем матче с «Балтикой», в этой снежной буре», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».