Орлов определил победителя в конфликте Соболева и Абаскаля

Комментатор Геннадий Орлов подвел итог конфликта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.
- Игрок в октябре был отстранен от команды за пропуск командного завтрака.
- После этого Соболев потерял место в старте.
- В последнем матче с «Балтикой» (2:0) Александр оформил ассистентский дубль.
«По поводу истории Абаскаля с Соболевым. Чем она закончилась? В пользу команды. Из-за того, что вот так Абаскаль его не выпускал, Соболев понял, что он прежде всего должен быть игроком команды. И какой он великолепный голевой пас выдал в последнем матче с «Балтикой», в этой снежной буре», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Источник: «Чемпионат»