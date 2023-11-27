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    • Орлов определил победителя в конфликте Соболева и Абаскаля

    Орлов определил победителя в конфликте Соболева и Абаскаля

    Комментатор Геннадий Орлов подвел итог конфликта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

    • Игрок в октябре был отстранен от команды за пропуск командного завтрака.
    • После этого Соболев потерял место в старте.
    • В последнем матче с «Балтикой» (2:0) Александр оформил ассистентский дубль.

    «По поводу истории Абаскаля с Соболевым. Чем она закончилась? В пользу команды. Из-за того, что вот так Абаскаль его не выпускал, Соболев понял, что он прежде всего должен быть игроком команды. И какой он великолепный голевой пас выдал в последнем матче с «Балтикой», в этой снежной буре», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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