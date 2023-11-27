Энрике назвал самого влиятельного игрока в мире – это не Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выделил самого влиятельного футболиста в мире.
«Я настаиваю, что Усман Дембеле – самый влиятельный игрок в мире. Вне сомнений. Он не обращает внимания на ошибки. Он идет вперед, старается. Не слушает критику. Усман всегда генерирует правильные вещи», – сказал Энрике.
- Дембеле куплен летом у «Барселоны».
- 26-летний игрок стоит 60 миллионов евро.
- В сезоне Лиги 1 у Дембеле 12 матчей, гол, 4 ассиста.
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Источник: «Бомбардир»