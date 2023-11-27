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    • Изидор назвал «Зенит» трамплином для перехода в большую европейскую команду

    Изидор назвал «Зенит» трамплином для перехода в большую европейскую команду

    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор объяснил свой переход в петербургскую команду.

    «Зенит» – это прекрасный трамплин для прогресса и перехода в большую европейскую команду. Ведь многие специалисты внимательно следят за вашим чемпионатом. И доказательство тому – количество предложений, которые есть, например, у Сперцяна. Или можно вспомнить переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «Зенит» – большая сила в российском чемпионате, и за командой, конечно, следят в Европе. И если кто‑то из скаутов смотрит РПЛ, то в первую очередь матчи с участием «Зенита», а потом уже всех остальных команд. Поэтому все в моих руках, нужно себя проявлять», – сказал Изидор.

    • Изидор выступает за «Зенит» на правах аренды из «Локомотива».
    • У петербуржцев есть право выкупа француза.
    • Форвард забил 2 гола в 8 матчах этого сезона РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7372

      Красногорск_Фан 38 минут назад

      Готовый игрок Мадридского Реала или Ман Сити. Перерос наш чемпионат )))))) ахааахахаха . Под столом

      1
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      Рейтинг: +2247

      Айболид 42 минуты назад

      А свинарник масковскай - трамплин для нырка в кучу гамна .)))

      1
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      Рейтинг: +36769

      VVM1964 > Айболид 25 минут назад

      Вот и вонь понеслась "с трамплина" - даже взобравшись на "трамплин" вы умудряетесь насрать и там !!! (((

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      Рейтинг: +2247

      Айболид > VVM1964 12 минут назад

      Конечно срём , на тех кто там внизу копошится и воняет .

      0
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      Рейтинг: +15122

      Skull_Boy 1 час назад

      хахаххахахахахаххаха

      1
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      Рейтинг: -2

      Скай 1 час назад

      Апосля ентого вонючего болота, тебе останется или завязать с футболом либо доигрывать где нить на Кипре.

      1
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      Рейтинг: +1620

      Дубина 1 час назад

      И этого газом накачали полено???

      1
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      Рейтинг: +2185

      Таврида 1 час назад

      Или в маленькую турецкую, как Мак и Дзюба.

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