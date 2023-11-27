Изидор назвал «Зенит» трамплином для перехода в большую европейскую команду

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор объяснил свой переход в петербургскую команду.

«Зенит» – это прекрасный трамплин для прогресса и перехода в большую европейскую команду. Ведь многие специалисты внимательно следят за вашим чемпионатом. И доказательство тому – количество предложений, которые есть, например, у Сперцяна. Или можно вспомнить переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Зенит» – большая сила в российском чемпионате, и за командой, конечно, следят в Европе. И если кто‑то из скаутов смотрит РПЛ, то в первую очередь матчи с участием «Зенита», а потом уже всех остальных команд. Поэтому все в моих руках, нужно себя проявлять», – сказал Изидор.