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  • Изидор назвал «Зенит» трамплином для перехода в большую европейскую команду

Изидор назвал «Зенит» трамплином для перехода в большую европейскую команду

27 ноября 2023, 19:28
14

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор объяснил свой переход в петербургскую команду.

«Зенит» – это прекрасный трамплин для прогресса и перехода в большую европейскую команду. Ведь многие специалисты внимательно следят за вашим чемпионатом. И доказательство тому – количество предложений, которые есть, например, у Сперцяна. Или можно вспомнить переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Зенит» – большая сила в российском чемпионате, и за командой, конечно, следят в Европе. И если кто‑то из скаутов смотрит РПЛ, то в первую очередь матчи с участием «Зенита», а потом уже всех остальных команд. Поэтому все в моих руках, нужно себя проявлять», – сказал Изидор.

  • Изидор выступает за «Зенит» на правах аренды из «Локомотива».
  • У петербуржцев есть право выкупа француза.
  • Форвард забил 2 гола в 8 матчах этого сезона РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Изидор Вильсон
Комментарии (14)
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Таврида
1701102643
Или в маленькую турецкую, как Мак и Дзюба.
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Дубина
1701102662
И этого газом накачали полено???
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Skull_Boy
1701105733
хахаххахахахахаххаха
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Красногорск_Фан
1701107071
Готовый игрок Мадридского Реала или Ман Сити. Перерос наш чемпионат )))))) ахааахахаха . Под столом
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deinego77@yandex.ru
1701112708
Азмун тоже так думал.
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Ziklop
1701113826
ленивый и самодовольный Изидор, желает заработать денег. вот нашёл продажных чинуш в Зените и они ему бабла насыпали.
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1701126257
А остальные типо отбросы , спс поржал Изи )
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ScarlettOgusania
1701192798
бом.жовая помойка - трамплин для нырка в кучу отбросов гей-ропы))
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