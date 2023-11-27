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    • Защитник «Краснодара» получил черепно-мозговую травму в матче с «Уралом»

    Защитник «Краснодара» получил черепно-мозговую травму в матче с «Уралом»

    Защитник «Краснодара» Витор Тормена в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом» получил черепно-мозговую травму, о чем говорится в протоколе матча.

    Как сообщил врач «Краснодара» Денис Шахаев, предварительный диагноз футболиста: ушиб мягких тканей области верхнего века слева, рваная рана в области брови слева, а также сотрясение головного мозга.

    Тормена травмировался в результате столкновения с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым во время первого тайма матча.

    Он был заменен в компенсированное к первому тайму время. Вместо него на поле вышел Георгий Арутюнян.

    • «Краснодар» потерпел поражения со счетом 1:3.
    • Команда с 32 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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