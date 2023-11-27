Стало известно, как Дзагоев принимал решение о завершении карьеры

Представитель бывшего игрока ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, Дарья Арсланова, рассказала, когда у футболиста появились мысли о завершении карьеры.

«Впервые мысли о завершении карьеры появились у него в сентябре, перед переходом в «Ламию». Алан провел хороший сезон в «Рубине» – играл по 90 минут, без серьезных повреждений. Летом тренировался с ЦСКА, набрал отличную форму, но за пару дней до вылета в Грецию дернул правую икроножную мышцу на тренировке. Когда он позвонил и сказал, что нужно готовить объявление о завершении карьеры, у меня был шок. Потом Алан все-таки взял время на раздумья и в итоге подписал контракт с греческим клубом. У «Ламии» был очень большой интерес к Дзагоеву – они готовы были ждать его восстановления и тогда, и сейчас. Для клуба Дзагоев не только сильный футболист, но и ценный имиджевый актив. Но, когда случилась травма левой икроножной мышцы уже в Греции, Алан все решил точно.

С момента травмы до принятия решения о завершении прошло несколько дней. Думаю, с Тошичем Алан не советовался, а больше делился своими мыслями. Конечно, с родными он тоже общался, но решение принимал сам. У нас был разговор о том, чтобы не торопиться и дать себе время спокойно обо всeм подумать, тем более клуб готов был ждать, но Алан сказал: «Клуб готов ждать, а я нет. Никто в полной мере не понимает, что со мной творится. Вот Тошич сразу понял», – сказала Арсланова.