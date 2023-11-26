Лапочкин назвал лучшего судью РПЛ – это не Карасев

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин выделил лучшего судью России.

«Лучший арбитр в российском футболе? Думаю, это Кирилл Левников, потому что главные матчи судит он, и делает это неплохо. «Спартак» – ЦСКА, ЦСКА – «Краснодар», тяжелейший матч «Спартак» – «Ростов». Он достойно смотрится. На сегодняшний момент, мне кажется, лучший – Кирилл Левников», – сказал Лапочкин.