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    Лапочкин назвал лучшего судью РПЛ – это не Карасев

    Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин выделил лучшего судью России.

    «Лучший арбитр в российском футболе? Думаю, это Кирилл Левников, потому что главные матчи судит он, и делает это неплохо. «Спартак» – ЦСКА, ЦСКА – «Краснодар», тяжелейший матч «Спартак» – «Ростов». Он достойно смотрится. На сегодняшний момент, мне кажется, лучший – Кирилл Левников», – сказал Лапочкин.

    • Отец Левникова Николай тоже судил чемпионат России.
    • Кирилл Левников в 2022 году судил финал Кубка России.
    • Петербуржец судит в РПЛ с 2014 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3178

      ScarlettOgusania 16 минут назад

      Лампочкин назвал "лучшим" Левникова, потому что его отец Президент Коллегии футбольных арбитров России, в надежде, что ему самому срок дисквы сократят)))

      0
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      Рейтинг: +619

      avera 37 минут назад

      А сколько этот судуйка срал? И не сосчитать.

      1
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      Рейтинг: +57863

      MaxRnD 47 минут назад

      Рука руку моет. Один, изгнанный с треском из судейства, расхваливает другого, которого, надеюсь, в будущем также попрут

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