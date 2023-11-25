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    • Жемалетдинов – об упущенной победе над «Крыльями»: «Один человек нас похоронил»

    Жемалетдинов – об упущенной победе над «Крыльями»: «Один человек нас похоронил»

    Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

    «Рад, что помог команде и забил два мяча. Думал, что они принесут победу, но один человек все похоронил. В конце матча всегда опасно пропускать, потому что у команды соперника появляются дополнительные силы, они бегут вперед. Нелепый пенальти, который сломал нашу победу.

    В матче прошлого круга мы один мяч отыграли, а здесь «Крылья» – два. Будем считать, что 1:1», – сказал игрок.

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    Источник: «Матч ТВ»

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