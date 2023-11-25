Жемалетдинов – об упущенной победе над «Крыльями»: «Один человек нас похоронил»

Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

«Локомотив» упустил победу, пропустив дважды после 90-й минуты.

«Крылья» сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.

Игру судил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

«Рад, что помог команде и забил два мяча. Думал, что они принесут победу, но один человек все похоронил. В конце матча всегда опасно пропускать, потому что у команды соперника появляются дополнительные силы, они бегут вперед. Нелепый пенальти, который сломал нашу победу.

В матче прошлого круга мы один мяч отыграли, а здесь «Крылья» – два. Будем считать, что 1:1», – сказал игрок.

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