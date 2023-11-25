Уткин оценил матерное выступление Галактионова

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на матч «Крылья Советов» – «Локомотив» (3:3) и на его последствия.

После встречи тренер «Локо» Михаил Галактионов допустил мат в интервью.

«Локомотив» упустил победу, пропустив дважды после 90-й минуты.

«Крылья» сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.

«Веселый вышел матч в Самаре. Даже жаль, что все сведется, наверное, к вопросу, верно ли был назначен пенальти на последней добавленной минуте.

А там еще был яркий портрет Максима Глушенкова, который просто восхищает меня своим интеллектом: он не просто игру видит и крытые решения принимает, он еще и давит на соперника, в пределах правил и за ними, и уйти с поля на скорости деда с мерцательной аритмией…

И физиономия, прошу заметить, глумливая (это цитация, если что).

Пенальти в ворота Галактионов уже назвал *** [бардаком]. Ну, наконец-то а эфире звучит живая русская речь.

А пенальти был. Совершенно неважно, что намерения у Евгения Морозова не было. У Сары тоже намерения не было, а потом нянчила семерых бандитов, не считая девочек.

Удержал Морозов мяч рукой, хотя намеревался просто обнять соперника чуть выше талии; но самарец иначе его проходил и сохранял контроль над мячом.

Было-было. Увы. Конечно, ты Илье Лантратову пенальти еще забей. Но вот справились.

Счет не по игре. Но характер бьет класс. В крайнем случае, уравновешивает», – написал журналист в личном телеграм-канале.

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