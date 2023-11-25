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    • В РФС объяснили, почему рассчитывают на товарищеский матч с европейской сборной в марте

    В РФС объяснили, почему рассчитывают на товарищеский матч с европейской сборной в марте

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что весной 2024 года сборная России может впервые после начала СВО сыграть с соперником из Европы.

    «Что касается соперников для мужской сборной России, то мы ведем переговоры с большим количеством сборных. Сейчас многие европейские страны уже вышли на Евро, они будут играть товарищеские матчи весной.

    Видимо, соперники определятся чуть раньше, все заинтересованы, чтобы сформировать календарь на мартовские матчи сейчас. Надеюсь, это займет не так много времени.

    У нас есть интерес сыграть против европейских команд, мы всегда рассматривали такой вариант. Сейчас некоторые из них освободятся, посмотрим«, – заявил Митрофанов.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).

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    Источник: «Р-Спорт»

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