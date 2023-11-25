Гвардиола назвал главного соперника «Манчестер Сити» за последнее десятилетие

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о ближайшем сопернике своей команды.

Сегодня «Сити» примет «Ливерпуль» в 13-м туре АПЛ.

Начало матча – в 15:30 мск.

«Мы старые друзья, достаточно хорошо знаем друг друга. В прошлом сезоне у «Ливерпуля» было много травм. Но это топ-клуб, сильная команда, и мы с нетерпением ждем матча.

В последнее десятилетие «Ливерпуль» был нашим главным соперником, такова реальность.

Клопп? Безусловно, он сделал меня лучше, он и его команды. «Ливерпуль» и «Боруссия» всегда были сильными оппонентами, хорошо и красиво играли», – сказал Гвардиола.