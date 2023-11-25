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    • Гвардиола назвал главного соперника «Манчестер Сити» за последнее десятилетие

    Гвардиола назвал главного соперника «Манчестер Сити» за последнее десятилетие

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о ближайшем сопернике своей команды.

    • Сегодня «Сити» примет «Ливерпуль» в 13-м туре АПЛ.
    • Начало матча – в 15:30 мск.

    «Мы старые друзья, достаточно хорошо знаем друг друга. В прошлом сезоне у «Ливерпуля» было много травм. Но это топ-клуб, сильная команда, и мы с нетерпением ждем матча.

    В последнее десятилетие «Ливерпуль» был нашим главным соперником, такова реальность.

    Клопп? Безусловно, он сделал меня лучше, он и его команды. «Ливерпуль» и «Боруссия» всегда были сильными оппонентами, хорошо и красиво играли», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Manchester Evening News

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