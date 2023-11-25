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    • ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 17:30 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Роша, Зделар, Гайич, Келлвен, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Давила.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    «Динамо»: Лежук, Скопинцев, Фернандес, Бальбуена, Бессмертный, Лаксальт, Фомин, Нгамале, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»

    ЦСКА-Динамо смотреть онлайн 25 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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