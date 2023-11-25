Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 17:30 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Роша, Зделар, Гайич, Келлвен, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Давила.

Главный тренер: Владимир Федотов

«Динамо»: Лежук, Скопинцев, Фернандес, Бальбуена, Бессмертный, Лаксальт, Фомин, Нгамале, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»