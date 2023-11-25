Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Главный тренер: Владимир Федотов

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Бальбуена, Паршивлюк, Лаксальт, Фомин, Бителло, Смолов, Макаров, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»