Григорян назвал тренера номер один в России – это не Семак

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян выделил самого прогрессивного коллегу в России.
«Евгений Калешин из «Акрона» для меня номер один в России сейчас. Имею в виду его погруженность.
Он не просто тренер-фанат. Его погруженность переходит за рамки фанатичной преданности делу. Он сохранил детскую, искреннюю любовь к футболу. Это реальность. Он продолжает ежедневно развиваться. У него есть задатки тренера-миссионера. Калешин пытается объединить тренеров. Абсолютно прогрессивный человек в тренерстве – номер один», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».
- «Акрон» на одно очко отстает от 1-го места Первой лиги.
- Калешин в команде с прошлого года.
- Он тренирует самостоятельно с 2016 года.
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Источник: «Бомбардир»