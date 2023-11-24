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Григорян назвал тренера номер один в России – это не Семак

24 ноября 2023, 22:16
5

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян выделил самого прогрессивного коллегу в России.

«Евгений Калешин из «Акрона» для меня номер один в России сейчас. Имею в виду его погруженность.

Он не просто тренер-фанат. Его погруженность переходит за рамки фанатичной преданности делу. Он сохранил детскую, искреннюю любовь к футболу. Это реальность. Он продолжает ежедневно развиваться. У него есть задатки тренера-миссионера. Калешин пытается объединить тренеров. Абсолютно прогрессивный человек в тренерстве – номер один», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

  • «Акрон» на одно очко отстает от 1-го места Первой лиги.
  • Калешин в команде с прошлого года.
  • Он тренирует самостоятельно с 2016 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Акрон Зенит Григорян Александр Семак Сергей Калешин Евгений
Комментарии (5)
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Enter2006
1700854226
Григорян - ловец питухов а не тренер мужских команд и по сути никогда им не был. Пусть тренера женских команд номер 1 в РФ указывает.
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DOCTOR PENALTY
1700855221
Нервный он только до неприличия. ( """
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Вася-Рогов-google
1700943278
Нашли кого спрашивать)))
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