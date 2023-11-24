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    Григорян назвал тренера номер один в России – это не Семак

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян выделил самого прогрессивного коллегу в России.

    «Евгений Калешин из «Акрона» для меня номер один в России сейчас. Имею в виду его погруженность.

    Он не просто тренер-фанат. Его погруженность переходит за рамки фанатичной преданности делу. Он сохранил детскую, искреннюю любовь к футболу. Это реальность. Он продолжает ежедневно развиваться. У него есть задатки тренера-миссионера. Калешин пытается объединить тренеров. Абсолютно прогрессивный человек в тренерстве – номер один», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

    • «Акрон» на одно очко отстает от 1-го места Первой лиги.
    • Калешин в команде с прошлого года.
    • Он тренирует самостоятельно с 2016 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25353

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Нервный он только до неприличия. ( """

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      Рейтинг: +6608

      Enter2006 37 минут назад

      Григорян - ловец питухов а не тренер мужских команд и по сути никогда им не был. Пусть тренера женских команд номер 1 в РФ указывает.

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