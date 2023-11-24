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    «Рубину» пригрозили банкротством

    Частный авиаперевозчик «Скай Групп» выиграл суд у «Рубина» на 100 миллионов рублей. Это деньги, которые казанцы обязаны выплатить за авиаперелеты.

    Перевозчик пожаловался, что «Рубин» не оплачивает долг, и пригрозил банкротством.

    «Исполнительный лист – в их банке, денег на счетах нет. По сообщениям из банка, в день подачи успели увести их. Если оплаты не произойдет, 27 ноября подаем уже иск о признании «Рубина» банкротом. Исковое производство на банкротство грозит исключением из чемпионата», – сообщили в «Скай Групп».

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    Источник: «РБ Бизнес»

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    Сегодня, 20:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70910

      insider_retro 19 минут назад

      Рубин не "любимый ребёнок" в Казани... Видимо, он тяготит город...
      С каждым разом его всё плотнее прессуют...

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