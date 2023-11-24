«Рубину» пригрозили банкротством

Частный авиаперевозчик «Скай Групп» выиграл суд у «Рубина» на 100 миллионов рублей. Это деньги, которые казанцы обязаны выплатить за авиаперелеты.

Перевозчик пожаловался, что «Рубин» не оплачивает долг, и пригрозил банкротством.

«Исполнительный лист – в их банке, денег на счетах нет. По сообщениям из банка, в день подачи успели увести их. Если оплаты не произойдет, 27 ноября подаем уже иск о признании «Рубина» банкротом. Исковое производство на банкротство грозит исключением из чемпионата», – сообщили в «Скай Групп».

«Рубин» на 3 очка отстает от топ-3 РПЛ.

Новый тур РПЛ: ставьте на главные матчи без риска с бонусом до 17000₽!