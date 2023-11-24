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    Красич оценил шансы «Краснодара» на чемпионский титул

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич ответил на вопросы о главном тренере «Краснодара» Владимира Ивича и шансах его команды на титул.

    – Следите ли вы за работой Ивича? Знали ли вы его до «Краснодара»?

    – Да, конечно. Это молодой тренер, но я о нем знал. Он брал титулы в клубах, с которыми работал. Я рад, что у него получается и «Краснодар» играет хорошо.

    – Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне?

    – Конечно, почему нет? Хорошая команда, но осталось еще много игр. Есть «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Второй круг все решит.

    • После первого круга «Краснодар» под руководством сербского тренера Ивича лидирует в РПЛ с 32 очками.
    • Ранее клуб никогда не поднимался выше третьей позиции по итогам сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1449

      Toomans 29 минут назад

      Краснодар здорово прибавил. В матче с Зенитом это прямо чувствовалось. Но по-моему мнению им не хватает физической готовности. Подтянуть этот аспект - и один из первых претендентов на чемпионство.

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