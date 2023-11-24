Красич оценил шансы «Краснодара» на чемпионский титул

Краснодар здорово прибавил. В матче с Зенитом это прямо чувствовалось. Но по-моему мнению им не хватает физической готовности. Подтянуть этот аспект - и один из первых претендентов на чемпионство.
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич ответил на вопросы о главном тренере «Краснодара» Владимира Ивича и шансах его команды на титул.
– Следите ли вы за работой Ивича? Знали ли вы его до «Краснодара»?
– Да, конечно. Это молодой тренер, но я о нем знал. Он брал титулы в клубах, с которыми работал. Я рад, что у него получается и «Краснодар» играет хорошо.
– Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне?
– Конечно, почему нет? Хорошая команда, но осталось еще много игр. Есть «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Второй круг все решит.
- После первого круга «Краснодар» под руководством сербского тренера Ивича лидирует в РПЛ с 32 очками.
- Ранее клуб никогда не поднимался выше третьей позиции по итогам сезона.