Красич оценил шансы «Краснодара» на чемпионский титул

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич ответил на вопросы о главном тренере «Краснодара» Владимира Ивича и шансах его команды на титул.

– Следите ли вы за работой Ивича? Знали ли вы его до «Краснодара»?

– Да, конечно. Это молодой тренер, но я о нем знал. Он брал титулы в клубах, с которыми работал. Я рад, что у него получается и «Краснодар» играет хорошо.

– Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне?

– Конечно, почему нет? Хорошая команда, но осталось еще много игр. Есть «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Второй круг все решит.