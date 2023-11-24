Названа сумма штрафа Чалова за бросок бутылки на поле

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для нападающего ЦСКА Федора Чалова за бросок бутылки на поле в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом»

«Сегодня рассмотрели отложенный вопрос по броску бутылки на поле из технической зоны ЦСКА. Мы установили, и ЦСКА также об этом написал нам в своей позиции по эпизоду, что нарушителем был Федор Чалов. Футболист на эмоциях после пропущенного командой гола бросил посторонний предмет из технической зоны, бутылка вылетела в поле. Агрессии с его стороны не было, бутылка ни в кого не попала, поэтому штраф 20 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.