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    Названа сумма штрафа Чалова за бросок бутылки на поле

    Глава Контрольнодисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для нападающего ЦСКА Федора Чалова за бросок бутылки на поле в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом»

    «Сегодня рассмотрели отложенный вопрос по броску бутылки на поле из технической зоны ЦСКА. Мы установили, и ЦСКА также об этом написал нам в своей позиции по эпизоду, что нарушителем был Федор Чалов. Футболист на эмоциях после пропущенного командой гола бросил посторонний предмет из технической зоны, бутылка вылетела в поле. Агрессии с его стороны не было, бутылка ни в кого не попала, поэтому штраф 20 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    • Матч состоялся в Воронеже 11 ноября и завершился со счетом 1:1.
    • «Факел» забил гол, принесший ему ничью, на 90+3-й минуте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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