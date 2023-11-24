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    • Головин попал на обложку L’Equipe перед матчем «Монако» с «ПСЖ»

    Головин попал на обложку L’Equipe перед матчем «Монако» с «ПСЖ»

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку газеты L'Équipe перед гостевым матчем 13-го тура Лиги 1 с «ПСЖ».

    Фотографии россиянина и его партнера по команде чилийского защитника Гильермо Марипана противопоставлены изображениям итальянского голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы французского нападающего парижан Усмана Дембеле.

    • Матч «ПСЖ» – «Монако» пройдет 24 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • Парижане возглавляют Лигу 1 после 12 туров с 27 очками. Монегаски занимают третью позицию, уступая три очка.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +293

      Amorphis 27 минут назад

      Простой российский парень из русской деревни на обложке одного из топовых журналов натовской страны)

      0
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      Рейтинг: +1449

      Toomans 30 минут назад

      Саня молодец. Очень рад за него. Надеюсь, он достигнет больших высот. Видно, что пл игре он ОЧЕНЬ отличается от всех сборников. Смелые и интересные решения принимает. Надеюсь, Далер подтянется. Кузяев молодец, что не посмотрел ни на что и уехал. Хоть это и потеря для Зенита.

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