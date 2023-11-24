Головин попал на обложку L’Equipe перед матчем «Монако» с «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку газеты L'Équipe перед гостевым матчем 13-го тура Лиги 1 с «ПСЖ».

Фотографии россиянина и его партнера по команде чилийского защитника Гильермо Марипана противопоставлены изображениям итальянского голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы французского нападающего парижан Усмана Дембеле.