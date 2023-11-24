Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную 5-го и 6-го туров квалификации ЧМ-2026, составленную Opta для Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ).
В не вошли вратарь Александер Домингес (Эквадор), защитники Рональд Араухо (Уругвай), Йерри Мина (Колумбия), Николас Отаменди (Аргентина), Матиас Винья (Уругвай), полузащитники Йосимар Йотун (Перу), Кевин Кастаньо (Колумбия), нападающие Николас де ла Крус (Уругвай), Луис Диас (Колумбия), Дарвин Нуньес (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия).
- Месси принял участие в двух матчах своей команды с Уругваем (0:2) и Бразилией (1:0).
- Аргентина лидирует в турнире с 15 очками после шести туров.
Новый тур РПЛ: ставьте на главные матчи без риска с бонусом до 17000₽!
Источник: Официальный сайт КОНМЕБОЛ