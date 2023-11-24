Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

    Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

    Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную 5-го и 6-го туров квалификации ЧМ-2026, составленную Opta для Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ).

    В не вошли вратарь Александер Домингес (Эквадор), защитники Рональд Араухо (Уругвай), Йерри Мина (Колумбия), Николас Отаменди (Аргентина), Матиас Винья (Уругвай), полузащитники Йосимар Йотун (Перу), Кевин Кастаньо (Колумбия), нападающие Николас де ла Крус (Уругвай), Луис Диас (Колумбия), Дарвин Нуньес (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия).

    • Месси принял участие в двух матчах своей команды с Уругваем (0:2) и Бразилией (1:0).
    • Аргентина лидирует в турнире с 15 очками после шести туров.

    Новости по теме
    Бекхэм тремя словами охарактеризовал Месси
    Бекхэм: «Один раз мне пришлось побеспокоиться, что Месси перейдет в другой клуб»
    Родриго хлестко ответил Месси во время стычки на игре Бразилия – Аргентина 5
    Источник: Официальный сайт КОНМЕБОЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+