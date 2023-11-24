Семшов назвал задачи, которые должен решать нынешний состав «Спартака»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов отметил нестабильность в выборе состава у московского «Спартака».

«У «Спартака» есть нестабильность в выборе состава. Передряги с футболистами тоже сказываются и, наверное, завышенные ожидания. В некоторых матчах неплохо смотрелись, но мы привыкли видеть «Спартак» на других высотах. Абаскаль работает в клубе второй сезон, пришли один‑два новых футболиста, остальные сыгрались. Они должны себя чувствовать комфортнее. Тренер должен уже знать обойму, а мы ее не видим.

С таким подбором футболистов они должны идти в тройке и бороться за золотые медали», – сказал Семшов.