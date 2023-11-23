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    • Родриго хлестко ответил Месси во время стычки на игре Бразилия – Аргентина

    Родриго хлестко ответил Месси во время стычки на игре Бразилия – Аргентина

    Стало известно, что сказал нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго в ответ на претензии Лионеля Месси.

    • Аргентина победила на «Маракане» со счетом 1:0.
    • Начало матча было отложено почти на полчаса в связи с беспорядками на трибунах.
    • Из-за этого аргентинские футболисты уходили в подтрибунное помещение.

    Когда игроки сборной Аргентины вернулись на поле, Родриго назвал их «ссыкунами».

    «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?» – парировал Месси, прихватив оппонента за шею.

    «Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как вы выиграли этот турнир», – ответил бразилец.

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    Источник: Folhape

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    Сегодня, 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2562

      Fialet 14 минут назад

      Дал бы в рыло этому месе, чтобы лапы не тянул.

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