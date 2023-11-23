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  • Родриго хлестко ответил Месси во время стычки на игре Бразилия – Аргентина

Родриго хлестко ответил Месси во время стычки на игре Бразилия – Аргентина

23 ноября 2023, 20:32
6

Стало известно, что сказал нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго в ответ на претензии Лионеля Месси.

  • Аргентина победила на «Маракане» со счетом 1:0.
  • Начало матча было отложено почти на полчаса в связи с беспорядками на трибунах.
  • Из-за этого аргентинские футболисты уходили в подтрибунное помещение.

Когда игроки сборной Аргентины вернулись на поле, Родриго назвал их «ссыкунами».

«Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?» – парировал Месси, прихватив оппонента за шею.

«Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как вы выиграли этот турнир», – ответил бразилец.

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Источник: Folhape
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Бразилия Месси Лионель Родриго
Комментарии (6)
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Fialet
1700764056
Дал бы в рыло этому месе, чтобы лапы не тянул.
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Not angry fan
1700767396
Ну стыд и позор бразильцам, которые не могут смириться с тем, что уже не катят, как раньше. Это касается и болел, и игроков. Заявы он, видите ли, делает. Так вышли бы и победили. Доказали бы, кто сильнее. Безответственно 3,14здеть, лишь бы зачморить оппонента, могут только не уверенные в своих силах и обиженные жизнью лузеры. Делом докажи, умник! Ан нет, слабо. Ну, в принципе, ничего нового. Когда было по-другому?
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JIEGEHDA
1700770090
Прикольно звучит . Бразильцы по статусы каждый турнир одни из . Но последние лет так 5-7 каждый турнир слёзы. Хотя после не самых громких побед танцуют голубя , а в следующем матче плачут как бабы. Родриго наверно не осознал от кого и на какой стадии вылетел. Победы они такие , даже самый сильный клуб одержав победу находятся нытики и Хейтеры . Не важна игра важен результат. Кроме ЧМ 2014 где по факту Бразилы были лучшие и только травма лидера срубила их что вытекло в 1:7 от Немцев. Кроме этого турнира даже в Копах они выглядят просто как хорошая сборная не более. Когда твой лидер полудохлый Неймар , а следущий по очереди симулянт Винисиус на большее расчитывать и не стоит
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DOCTOR PENALTY
1700770218
Ну вот и правда подоспела.
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моэм
1700809467
Никто не знал про существование маленького засранца Родриго , пока он не ответил ХЛЁСТКО самому Месси ....надо заметить многие никчёмные людишки стремятся пропиариться таким образом на Месси.....в Реале то 1 гол за 9 матчей , в сборной в основном стартует с лавки ....говнючок одно слово.
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