Родриго хлестко ответил Месси во время стычки на игре Бразилия – Аргентина

Стало известно, что сказал нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго в ответ на претензии Лионеля Месси.
- Аргентина победила на «Маракане» со счетом 1:0.
- Начало матча было отложено почти на полчаса в связи с беспорядками на трибунах.
- Из-за этого аргентинские футболисты уходили в подтрибунное помещение.
Когда игроки сборной Аргентины вернулись на поле, Родриго назвал их «ссыкунами».
«Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?» – парировал Месси, прихватив оппонента за шею.
«Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как вы выиграли этот турнир», – ответил бразилец.
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Источник: Folhape