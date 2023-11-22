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    • Стало известно, что Месси сказал Родриго в стычке на игре Бразилия — Аргентина

    Стало известно, что Месси сказал Родриго в стычке на игре Бразилия — Аргентина

    Журналисты разобрали инцидент между нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси, его партнером Родриго де Паулем и форвардом Бразилии Родриго перед стартовым свистком в отборочном матче чемпионата мира-2026 в южноамериканской зоне.

    Одна из фраз, произнесенных восьмикратным обладателем «Золотого мяча», звучала так: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?»

    В ходе эмоционального спора Месси слегка прихватил Родриго за шею сзади.

    • Игра прошла на стадионе «Маракана», аргентинцы одержали гостевую победу 1:0.
    • Перед стартом игры произошли столкновения на трибунах сначала между болельщиками, а затем между зрителями и полицией, футболисты сборной Аргентины на какое-то время решили вернуться в раздевалку.
    • В итоге матч начался на 27 минут позже запланированного.

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    Источник: Pasta de Campeon

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