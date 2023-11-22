Стало известно, что Месси сказал Родриго в стычке на игре Бразилия — Аргентина

Журналисты разобрали инцидент между нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси, его партнером Родриго де Паулем и форвардом Бразилии Родриго перед стартовым свистком в отборочном матче чемпионата мира-2026 в южноамериканской зоне.

Одна из фраз, произнесенных восьмикратным обладателем «Золотого мяча», звучала так: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?»

В ходе эмоционального спора Месси слегка прихватил Родриго за шею сзади.