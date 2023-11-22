Месси прихватил за шею Родриго перед матчем Бразилия – Аргентина

У нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и его партнера полузащитника Родриго де Пауля возник спор с нападающим Бразилии Родриго перед матчем национальных команд в отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке. Игра прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Перед стартовым свистком футболисты вели эмоциональное обсуждение и Месси слегка прихватил Родриго за шею сзади.