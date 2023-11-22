Месси прихватил за шею Родриго перед матчем Бразилия – Аргентина

У нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и его партнера полузащитника Родриго де Пауля возник спор с нападающим Бразилии Родриго перед матчем национальных команд в отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке. Игра прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Перед стартовым свистком футболисты вели эмоциональное обсуждение и Месси слегка прихватил Родриго за шею сзади.
- В прошлом матче сборной Аргентины форвард прихватывал за горло защитника уругвайцев Матиаса Оливеру во время конфликта на поле.
- Матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже запланированного из-за беспорядков на трибунах.
- Аргентина одержала победу со счетом 1:0.
Источник: Страница LM10 Brasil в социальной сети X