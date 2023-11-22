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    • Месси прихватил за шею Родриго перед матчем Бразилия – Аргентина

    Месси прихватил за шею Родриго перед матчем Бразилия – Аргентина

    У нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и его партнера полузащитника Родриго де Пауля возник спор с нападающим Бразилии Родриго перед матчем национальных команд в отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке. Игра прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

    Перед стартовым свистком футболисты вели эмоциональное обсуждение и Месси слегка прихватил Родриго за шею сзади.

    • В прошлом матче сборной Аргентины форвард прихватывал за горло защитника уругвайцев Матиаса Оливеру во время конфликта на поле.
    • Матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже запланированного из-за беспорядков на трибунах.
    • Аргентина одержала победу со счетом 1:0.

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    Источник: Страница LM10 Brasil в социальной сети X

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +163

      Glebson 1 минуту назад

      Да, у любимчика всея ФИФА слегка поехала крыша уже

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      Ответить
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      Рейтинг: +7209

      Давид59 5 минут назад

      Когда-нибудь ему "прилетит". Он слегка за шею - а ему не слегка по шее. Или он на телохранителей расчитывает?

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