На Сперцяна претендуют два клуба из топ-5 Серии А

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлек внимание еще одного итальянского клуба.

Теперь на игрока сборной Армении претендует не только «Ювентус» (2-е место в таблице Серии А), но и «Фиорентина» (5-е место).

Туринцы ближе к подписанию 23-летнего хавбека. Они активно следят за ним уже несколько месяцев и даже контактировали с его окружением.