На Сперцяна претендуют два клуба из топ-5 Серии А

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлек внимание еще одного итальянского клуба.
Теперь на игрока сборной Армении претендует не только «Ювентус» (2-е место в таблице Серии А), но и «Фиорентина» (5-е место).
Туринцы ближе к подписанию 23-летнего хавбека. Они активно следят за ним уже несколько месяцев и даже контактировали с его окружением.
- Сперцяна признали лучшим футболистом РПЛ в октябре.
- В этом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»