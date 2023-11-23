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    На Сперцяна претендуют два клуба из топ-5 Серии А

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлек внимание еще одного итальянского клуба.

    Теперь на игрока сборной Армении претендует не только «Ювентус» (2-е место в таблице Серии А), но и «Фиорентина» (5-е место).

    Туринцы ближе к подписанию 23-летнего хавбека. Они активно следят за ним уже несколько месяцев и даже контактировали с его окружением.

    • Сперцяна признали лучшим футболистом РПЛ в октябре.
    • В этом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -68

      diamondfan 56 минут назад

      Куда нафиг в Италию, здесь не может нормально играть, Армян

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