Уткин рассказал, почему надо болеть за сборную Казахстана

Бывший комментатор Василий Уткин считает, что россияне должны поддержать Казахстан, ведущий борьбу за путевку на Евро-2024.

«У себя в телеграм-канале я увидел много скепсиса со стороны своих читателей по поводу того, что кому-то вообще интересна сборная Казахстана.

Ребят, за сборную Казахстана необходимо болеть, ее тренирует Магомед Адиев. Да, он не очень известен даже на родине, хотя, вообще-то, известен, но вы вообще отдаете себе отчет, что это единственный россиянин, который сохраняет шансы попасть на Евро.

Все остальные будут смотреть либо пердя в диван под пиво, либо в качестве официальных лиц, может быть, зрителей на трибунах. Это будет просто офигенно, если Казахстан пробьется на Евро.

Вообще, если не ошибаюсь, Адиев – я не про национальность, а про паспорт – был единственным россиянином в отборочном турнире», – сказал Уткин.

Казахстан стал 3-м в отборочной группе Евро-2024 вслед за Данией и Словенией.

Команда Адиева набрала 18 очков в 10 турах квалификации.

Теперь сборная будет пробиваться на чемпионат Европы через стыки. 21 марта они сыграют с Грецией.

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