Волков рассказал, что ему нравится в Карпине

Защитник сборной России Сергей Волков поделился впечатлениями от взаимодействия с главным тренером Валерием Карпиным.

«Если плохо сыграл, Карпин скажет, что плохо, хорошо – хорошо. Всегда говорит так, как есть. Меня это в людях всегда подкупает. Также можно всегда индивидуально поговорить, держит хорошую атмосферу в команде», – сказал защитник.

У 21-летнего Волкова 3 матча за сборную.

Игрок стоит 3 миллиона евро.

У уроженца Читы 13 матчей в сезоне РПЛ за «Краснодар», 3 ассиста.

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