Появилось видео беспорядков на матче Бразилия — Аргентина

В сети распространяется запись видеофрагментов беспорядков, которые произошли перед началом отборочного матча ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина. Встреча проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Видно, как полиция жестко бьет палками некоторых болельщиков, а в ответ в сотрудников правопорядка кидают кресла. Несколько человек получили повреждения, в кадр попали и стычки болельщиков между собой.

Также на запись попал момент, когда вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес пытался выхватить дубинку у одного из полицейских.