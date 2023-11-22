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    Появилось видео беспорядков на матче Бразилия — Аргентина

    В сети распространяется запись видеофрагментов беспорядков, которые произошли перед началом отборочного матча ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина. Встреча проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

    Видно, как полиция жестко бьет палками некоторых болельщиков, а в ответ в сотрудников правопорядка кидают кресла. Несколько человек получили повреждения, в кадр попали и стычки болельщиков между собой.

    Также на запись попал момент, когда вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес пытался выхватить дубинку у одного из полицейских.

    • Из-за беспорядков сборная Аргентины перед началом игры по решению капитана команды Лионеля Месси ушла в раздевалку. Начало матча было задержано на 27 минут.
    • Встреча завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0.

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    Источник: Телеграм-канал sportswarehouse

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