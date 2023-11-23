Ди Мария пытался плюнуть в бразильских болельщиков

Полузащитник Аргентины Анхель Ди Мария конфликтовал с фанатами сборной Бразилии.
- Команды встречались в рамках отбора ЧМ-2026.
- Аргентинцы победили на «Маракане» со счетом 1:0.
- Начало матча было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах.
- Из-за этого игроки сборной Аргентины уходили в подтрибунное помещение.
Когда Ди Мария с партнерами подходили к туннелю, бразильские болельщики облили его пивом.
В ответ вингер «Бенфики» подпрыгнул и попытался плюнуть в фанатов. Эти кадры попали в трансляцию.
Источник: Daily Mail