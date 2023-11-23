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    Ди Мария пытался плюнуть в бразильских болельщиков

    Полузащитник Аргентины Анхель Ди Мария конфликтовал с фанатами сборной Бразилии.

    • Команды встречались в рамках отбора ЧМ-2026.
    • Аргентинцы победили на «Маракане» со счетом 1:0.
    • Начало матча было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах.
    • Из-за этого игроки сборной Аргентины уходили в подтрибунное помещение.

    Когда Ди Мария с партнерами подходили к туннелю, бразильские болельщики облили его пивом.

    В ответ вингер «Бенфики» подпрыгнул и попытался плюнуть в фанатов. Эти кадры попали в трансляцию.

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    Источник: Daily Mail

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