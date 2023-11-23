Ди Мария пытался плюнуть в бразильских болельщиков

Полузащитник Аргентины Анхель Ди Мария конфликтовал с фанатами сборной Бразилии.

Команды встречались в рамках отбора ЧМ-2026.

Аргентинцы победили на «Маракане» со счетом 1:0.

Начало матча было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах.

Из-за этого игроки сборной Аргентины уходили в подтрибунное помещение.

Когда Ди Мария с партнерами подходили к туннелю, бразильские болельщики облили его пивом.

В ответ вингер «Бенфики» подпрыгнул и попытался плюнуть в фанатов. Эти кадры попали в трансляцию.