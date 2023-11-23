Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Заявление КОНМЕБОЛ по массовой драке перед матчем Бразилия – Аргентина

    Заявление КОНМЕБОЛ по массовой драке перед матчем Бразилия – Аргентина

    Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) осудила события, предшествующие матчу отбора ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Аргентины.

    • Перед игрой на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро произошли беспорядки.
    • Полиция била фанатов палками, а те бросали кресла в сотрудников правопорядка. Несколько человек получили травмы.
    • Аргентинцы победили на выезде со счетом 1:0.

    «КОНМЕБОЛ осуждает все формы насилия и всегда будет помогать действиям, направленным на искоренение насилия, расизма, ксенофобии и дискриминации.

    Конфедерация систематически работает над искоренением этого зла, затрагивающего южноамериканский и мировой футбол, и готова продолжать сотрудничество в рамках любой инициативы, направленной на искоренение нетерпимости и насилия в спорте.

    КОНМЕБОЛ не является организатором отборочных матчей ЧМ. Разработка правил, регулирующих отборочные матчи, а также решение о начале расследования и применении любых санкций являются исключительными полномочиями ФИФА», – говорится в заявлении.

    Новости по теме
    Месси призвал покончить с репрессиями против аргентинцев в Бразилии
    Месси прокомментировал победу над Бразилией
    Месси объяснил решение увести Аргентину с поля перед матчем с Бразилией
    Источник: сайт КОНМЕБОЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7212

      Давид59 17 минут назад

      Столько слов, а причина не названа. На Маракане просто не позаботились о выделении и разграничении сектора с аргентинскими болелами. Надо закрыть стадион, пока не соизволят выделить гостевой сектор. А то про какой - то расизм, ксенофобию и прочюю фигню вещают.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+