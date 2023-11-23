Заявление КОНМЕБОЛ по массовой драке перед матчем Бразилия – Аргентина

Столько слов, а причина не названа. На Маракане просто не позаботились о выделении и разграничении сектора с аргентинскими болелами. Надо закрыть стадион, пока не соизволят выделить гостевой сектор. А то про какой - то расизм, ксенофобию и прочюю фигню вещают.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) осудила события, предшествующие матчу отбора ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Аргентины.
- Перед игрой на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро произошли беспорядки.
- Полиция била фанатов палками, а те бросали кресла в сотрудников правопорядка. Несколько человек получили травмы.
- Аргентинцы победили на выезде со счетом 1:0.
«КОНМЕБОЛ осуждает все формы насилия и всегда будет помогать действиям, направленным на искоренение насилия, расизма, ксенофобии и дискриминации.
Конфедерация систематически работает над искоренением этого зла, затрагивающего южноамериканский и мировой футбол, и готова продолжать сотрудничество в рамках любой инициативы, направленной на искоренение нетерпимости и насилия в спорте.
КОНМЕБОЛ не является организатором отборочных матчей ЧМ. Разработка правил, регулирующих отборочные матчи, а также решение о начале расследования и применении любых санкций являются исключительными полномочиями ФИФА», – говорится в заявлении.