Заявление КОНМЕБОЛ по массовой драке перед матчем Бразилия – Аргентина

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) осудила события, предшествующие матчу отбора ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Аргентины.

Перед игрой на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро произошли беспорядки.

Полиция била фанатов палками, а те бросали кресла в сотрудников правопорядка. Несколько человек получили травмы.

Аргентинцы победили на выезде со счетом 1:0.

«КОНМЕБОЛ осуждает все формы насилия и всегда будет помогать действиям, направленным на искоренение насилия, расизма, ксенофобии и дискриминации.

Конфедерация систематически работает над искоренением этого зла, затрагивающего южноамериканский и мировой футбол, и готова продолжать сотрудничество в рамках любой инициативы, направленной на искоренение нетерпимости и насилия в спорте.

КОНМЕБОЛ не является организатором отборочных матчей ЧМ. Разработка правил, регулирующих отборочные матчи, а также решение о начале расследования и применении любых санкций являются исключительными полномочиями ФИФА», – говорится в заявлении.