Красич: «Спартак» самый популярный клуб России? Ха-ха»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич не согласен с утверждением, что «Спартак» является самым популярным клубом в России.

– Самый популярный клуб России?

– ЦСКА – самый популярный клуб России, конечно.

– Многие называют «Спартак».

– Кто говорит про «Спартак»?

– Болельщики «Спартака».

– Ха-ха.

– Получается, ЦСКА – народная команда?

– Конечно. Понятно, что есть и «Спартак», и «Зенит», у которых много титулов и своя история. Но ЦСКА первым выиграл европейский трофей.

Я люблю ЦСКА, этот клуб сделал меня игроком, благодаря этой команде я перешел в «Ювентус». Только удачи армейской команде, всегда переживаю за них.