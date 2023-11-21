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    Красич: «Спартак» самый популярный клуб России? Ха-ха»

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич не согласен с утверждением, что «Спартак» является самым популярным клубом в России.

    – Самый популярный клуб России?

    – ЦСКА – самый популярный клуб России, конечно.

    – Многие называют «Спартак».

    – Кто говорит про «Спартак»?

    – Болельщики «Спартака».

    – Ха-ха.

    – Получается, ЦСКА – народная команда?

    – Конечно. Понятно, что есть и «Спартак», и «Зенит», у которых много титулов и своя история. Но ЦСКА первым выиграл европейский трофей.

    Я люблю ЦСКА, этот клуб сделал меня игроком, благодаря этой команде я перешел в «Ювентус». Только удачи армейской команде, всегда переживаю за них.

    • Красич был в ЦСКА с 2004 по 2010 год: 229 матчей, 32 гола, 34 ассиста.
    • С командой он выиграл 11 трофеев.
    • Также балканец известен по выступлениям за «Ювентус» и «Фенербахче».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6634

      Питерский князь 22 минуты назад

      У человека, от любви к клубе расудок помутнился.
      :)))
      Как футболист, мне всегда нравился. В срамтаке, такого уровня игрока не было!

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