Красич: «Спартак» самый популярный клуб России? Ха-ха»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич не согласен с утверждением, что «Спартак» является самым популярным клубом в России.
– Самый популярный клуб России?
– ЦСКА – самый популярный клуб России, конечно.
– Многие называют «Спартак».
– Кто говорит про «Спартак»?
– Болельщики «Спартака».
– Ха-ха.
– Получается, ЦСКА – народная команда?
– Конечно. Понятно, что есть и «Спартак», и «Зенит», у которых много титулов и своя история. Но ЦСКА первым выиграл европейский трофей.
Я люблю ЦСКА, этот клуб сделал меня игроком, благодаря этой команде я перешел в «Ювентус». Только удачи армейской команде, всегда переживаю за них.
- Красич был в ЦСКА с 2004 по 2010 год: 229 матчей, 32 гола, 34 ассиста.
- С командой он выиграл 11 трофеев.
- Также балканец известен по выступлениям за «Ювентус» и «Фенербахче».
Источник: «РБ Спорт»