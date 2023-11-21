«Бавария» интересуется 4-кратным победителем Лиги чемпионов

«Бавария» может усилиться центральным защитником из АПЛ.

Новой целью мюнхенского клуба стал Рафаэль Варан из «Манчестер Юнайтед».

Француз доступен для трансфера за 20-30 миллионов евро, но его переход в «Баварию» маловероятен из-за размера зарплаты (около 19 млн евро в год).