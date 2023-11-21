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    • «Бавария» интересуется 4-кратным победителем Лиги чемпионов

    «Бавария» интересуется 4-кратным победителем Лиги чемпионов

    «Бавария» может усилиться центральным защитником из АПЛ.

    Новой целью мюнхенского клуба стал Рафаэль Варан из «Манчестер Юнайтед».

    Француз доступен для трансфера за 20-30 миллионов евро, но его переход в «Баварию» маловероятен из-за размера зарплаты (около 19 млн евро в год).

    • В этом сезоне 30-летний Варан провел за «МЮ» 12 матчей и забил 1 гол.
    • Он 4 раза становился с «Реалом» победителем ЛЧ, в составе сборной Франции выиграл ЧМ-2018.
    • Контракт игрока с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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