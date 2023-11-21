Карасев получил назначение в иностранном чемпионате

пущай арабский учит, тама доходы больше!
Российский судья Сергей Карасев получил приглашение на работу в матче чемпионата Саудовской Аравии.
«Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии. В ближайшее время он будет работать на одной из игр в саудовской лиге», – сказал президент РФС Александр Дюков.
- 24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.
- 11 ноября Сергей Иванов отработал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазем».