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    Карасев получил назначение в иностранном чемпионате

    Российский судья Сергей Карасев получил приглашение на работу в матче чемпионата Саудовской Аравии.

    «Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии. В ближайшее время он будет работать на одной из игр в саудовской лиге», – сказал президент РФС Александр Дюков.

    • 24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.
    • 11 ноября Сергей Иванов отработал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазем».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5484

      Ziklop 5 часов назад

      пущай арабский учит, тама доходы больше!

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