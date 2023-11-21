Карасев получил назначение в иностранном чемпионате

Российский судья Сергей Карасев получил приглашение на работу в матче чемпионата Саудовской Аравии.

«Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии. В ближайшее время он будет работать на одной из игр в саудовской лиге», – сказал президент РФС Александр Дюков.