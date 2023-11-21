Агент — о Юране: «Его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая дал оценку работы главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

– Мне не нравится футбол, в который играет Юран, потому что его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ. Когда тренер так высказывается, у меня остается осадок, что часть его результата сенсационна. То есть какие-то победы, которые достигнуты случайным ударом Севикяна или Боселли там куда-то убежал... Нет тенденции футбола.

– Вы о том, что Юран, вероятно, не заметил перехода ЦСКА на четыре защитника?

– Да плюс он постоянно к судьям обращается. Через матч он дал такое же интервью.