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    • Агент — о Юране: «Его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ»

    Агент — о Юране: «Его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая дал оценку работы главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

    – Мне не нравится футбол, в который играет Юран, потому что его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ. Когда тренер так высказывается, у меня остается осадок, что часть его результата сенсационна. То есть какие-то победы, которые достигнуты случайным ударом Севикяна или Боселли там куда-то убежал... Нет тенденции футбола.

    – Вы о том, что Юран, вероятно, не заметил перехода ЦСКА на четыре защитника?

    – Да плюс он постоянно к судьям обращается. Через матч он дал такое же интервью.

    • Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года.
    • После первого круга нижегородцы занимают девятое место в РПЛ с 21 очком.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 11:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22500

      Cleaner 3 часа назад

      Уровень РПЛ мы помним по играм наших команд в Еврокубках!

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      Рейтинг: +979

      sined1951 7 часов назад

      Юран дает результат, а это главное. Говорунов у нас и без него пруд пруди.

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