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    • Организатор ЧМ-2022 рассказал о просьбе Месси после победы в финале

    Организатор ЧМ-2022 рассказал о просьбе Месси после победы в финале

    Алишер Никимбаев, работавший менеджером соревнований на ЧМ-2022 в Катаре, вспомнил, о чем попросил Лионель Месси после завершения финального матча.

    • Сборная Аргентины победила в финале Францию в серии пенальти.
    • Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Его признали лучшим игроком турнира.

    «Вообще, планировалась большая дискотека для членов семьи, но в итоге вышли все. Повара [Нусрета Гекче] того кто-то провeл. Я видел, что он идeт, но остановить его не мог, потому что у него был пропуск.

    Не планировалось, что и дети Месси выйдут, но кто ему откажет? Он первым делом попросил вывести его семью«, – рассказал Никимбаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.11.2023 19:32
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