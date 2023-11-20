Организатор ЧМ-2022 рассказал о просьбе Месси после победы в финале

Алишер Никимбаев, работавший менеджером соревнований на ЧМ-2022 в Катаре, вспомнил, о чем попросил Лионель Месси после завершения финального матча.

Сборная Аргентины победила в финале Францию в серии пенальти.

Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Его признали лучшим игроком турнира.

«Вообще, планировалась большая дискотека для членов семьи, но в итоге вышли все. Повара [Нусрета Гекче] того кто-то провeл. Я видел, что он идeт, но остановить его не мог, потому что у него был пропуск.

Не планировалось, что и дети Месси выйдут, но кто ему откажет? Он первым делом попросил вывести его семью«, – рассказал Никимбаев.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?