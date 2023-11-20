Футболки Месси с ЧМ-2022 продадут на аукционе – они могут побить рекорд джерси Джордана

Аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке выставит на торги футболки Лионеля Месси.

Речь идет о шести майках, в которых аргентинец играл на ЧМ-2022.

В коллекции будут представлены футболки Месси с двух матчей группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и первого тайма финала.

Ожидаемая цена всех лотов – не менее 10 миллионов долларов (8 млн фунтов). Часть вырученных денег пойдет на благотворительность.

Футболки Месси могут побить рекорд джерси Майкла Джордана с первого матча финала НБА 1998 года. Сейчас вещь легендарного баскетболиста является самым дорогим предметом, связанным со спортом. Ее продали на аукционе за 8,1 млн фунтов.