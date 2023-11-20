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  • Мостовой отреагировал на ситуацию с покупкой новых бутс для сборной Кубы в Волгограде

Мостовой отреагировал на ситуацию с покупкой новых бутс для сборной Кубы в Волгограде

20 ноября 2023, 18:45
3

Александр Мостовой прокомментировал резонансную историю про бутсы для игроков сборной Кубы.

  • Кубинцы прилетели со спортивной обувью, предназначенной для игры на синтетическом покрытии, а на «Волгоград-Арене» натуральный газон.
  • Они купили 11 пар новых бутс в волгоградском магазине «Спортмастер», потратив около 100 000 рублей.
  • Россия примет Кубу сегодня в 19:30 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

– Смешно, конечно. Если бы это было 40 лет назад, я бы не удивился. Вспоминаю себя в начале 80-х, мы сами так делали, выезжая куда-то за границу. Но если говорить серьезно, спортивного интереса к этому матчу никакого нет.

– Есть чувство грусти, что мы играем с таким соперником, и этот случай показателен?

– Есть. Но я об этом не говорю, потому что мы к этому уже привыкли. Против Кубы и мы, ветераны, можем выйти и не проиграем.

Хорошо, что хоть в Волгограде будем матч, там народ придет. Но со спортивной точки зрения интереса нет.

– Вы как-то рассказывали, как на заре карьеры играли в Африке против босых футболистов.

– Да, было такое, когда я бы еще совсем молодым. Но сейчас трудно такое представить.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Куба Россия Мостовой Александр
Комментарии (3)
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BAIv
1700497159
Чтоб кубинцы набрали зад нашим мажорам!
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wlad wm--google
1700497571
По бутсам уже виден уровень команды
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bashnat013
1700564468
Ты уже вышел в Волгограде на матче с Динамо,как мешок по полю ходил ,позорище
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