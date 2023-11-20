Мостовой отреагировал на ситуацию с покупкой новых бутс для сборной Кубы в Волгограде

Александр Мостовой прокомментировал резонансную историю про бутсы для игроков сборной Кубы.

Кубинцы прилетели со спортивной обувью, предназначенной для игры на синтетическом покрытии, а на «Волгоград-Арене» натуральный газон.

Они купили 11 пар новых бутс в волгоградском магазине «Спортмастер», потратив около 100 000 рублей.

Россия примет Кубу сегодня в 19:30 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

– Смешно, конечно. Если бы это было 40 лет назад, я бы не удивился. Вспоминаю себя в начале 80-х, мы сами так делали, выезжая куда-то за границу. Но если говорить серьезно, спортивного интереса к этому матчу никакого нет.

– Есть чувство грусти, что мы играем с таким соперником, и этот случай показателен?

– Есть. Но я об этом не говорю, потому что мы к этому уже привыкли. Против Кубы и мы, ветераны, можем выйти и не проиграем.

Хорошо, что хоть в Волгограде будем матч, там народ придет. Но со спортивной точки зрения интереса нет.

– Вы как-то рассказывали, как на заре карьеры играли в Африке против босых футболистов.

– Да, было такое, когда я бы еще совсем молодым. Но сейчас трудно такое представить.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?