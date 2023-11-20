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    • Мостовой отреагировал на ситуацию с покупкой новых бутс для сборной Кубы в Волгограде

    Мостовой отреагировал на ситуацию с покупкой новых бутс для сборной Кубы в Волгограде

    Александр Мостовой прокомментировал резонансную историю про бутсы для игроков сборной Кубы.

    • Кубинцы прилетели со спортивной обувью, предназначенной для игры на синтетическом покрытии, а на «Волгоград-Арене» натуральный газон.
    • Они купили 11 пар новых бутс в волгоградском магазине «Спортмастер», потратив около 100 000 рублей.
    • Россия примет Кубу сегодня в 19:30 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    – Смешно, конечно. Если бы это было 40 лет назад, я бы не удивился. Вспоминаю себя в начале 80-х, мы сами так делали, выезжая куда-то за границу. Но если говорить серьезно, спортивного интереса к этому матчу никакого нет.

    – Есть чувство грусти, что мы играем с таким соперником, и этот случай показателен?

    – Есть. Но я об этом не говорю, потому что мы к этому уже привыкли. Против Кубы и мы, ветераны, можем выйти и не проиграем.

    Хорошо, что хоть в Волгограде будем матч, там народ придет. Но со спортивной точки зрения интереса нет.

    – Вы как-то рассказывали, как на заре карьеры играли в Африке против босых футболистов.

    – Да, было такое, когда я бы еще совсем молодым. Но сейчас трудно такое представить.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2023 18:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      wlad wm--google 10 часов назад

      По бутсам уже виден уровень команды

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      Рейтинг: +3338

      BAIv 10 часов назад

      Чтоб кубинцы набрали зад нашим мажорам!

      2
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