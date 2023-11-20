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  • Стало известно, сколько денег потратила сборная Кубы на новые бутсы в Волгогаде

Стало известно, сколько денег потратила сборная Кубы на новые бутсы в Волгогаде

20 ноября 2023, 18:00
9

Продавец магазина «Спортмастер» в Волгограде Александр Соларев раскрыл подробности покупки бутс для футболистов сборной Кубы.

Кубинцы прилетели в Россию со спортивной обувью, предназначенной для игры на синтетическом покрытии, а на «Волгоград-Арене» натуральный газон.

– Александр, когда это произошло?

– Это произошло в субботу. Примерно в 15-16 часов. Они приехали командой, выбирали все бутсы. Им нужны были бутсы для натурального газона, у них своих не было.

Они взяли 11 пар. На каждого игрока плюс один запасной. Они взяли бутсы Demix, несколько пар Puma и несколько пар Adidas.

– Сколько всего заплатили?

В общей сложности там получилось около 100 000 рублей.

– Оплатил РФС?

– С ними был российский агент, он оплатил, у него были рубли. У них были иностранные купюры.

– У тебя были похожие истории?

– Разве что молодежного состава хоккеисты одежду подбирали и все.

– Шипы не железные?

– Пластиковые. Да, на всех были пластиковые.

  • Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.
  • Россия сыграет с Кубой впервые после распада СССР.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Куба Россия
Комментарии (9)
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Napaleon Banapart
1700492932
Завтра все центральные каналы выйдут с этим "эксклюзивом"
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Иван Петров 1986
1700493055
Очень нужный для нашей сборной матч ! ! !
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1700494906
Ребята босиком играют небось всю жизнь, для них даже демикс за 3500 в диковинку. А не стало известно, сколько денег потратил РФС на приглашение сборной Кубы для важнейшего товарищеского матча?
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ARSteven89
1700495056
Матч переобувания кубинцев при заменах ))) Сборная России - Спортмастер (Волгоград)
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Вованчик83
1700495371
Ох уж этот ВолгоГад))
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Amorphis
1700495407
Вот прикольно будет, если наших чпокнут в этих кедах))
Ответить
rash1959
1700498851
Позорный выбор соперника. Лучше бы собрали вторую сборную и сыграли спарринг. Ведь карп собирает на сборы три команды.
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Volf1973
1700560962
Как они экономно...100тр на всю команду.... Прямо как стоимость всех игроков этой команды... Сегодня всё по 1000р...
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