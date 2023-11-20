Стало известно, сколько денег потратила сборная Кубы на новые бутсы в Волгогаде

Позорный выбор соперника. Лучше бы собрали вторую сборную и сыграли спарринг. Ведь карп собирает на сборы три команды.
Продавец магазина «Спортмастер» в Волгограде Александр Соларев раскрыл подробности покупки бутс для футболистов сборной Кубы.
Кубинцы прилетели в Россию со спортивной обувью, предназначенной для игры на синтетическом покрытии, а на «Волгоград-Арене» натуральный газон.
– Александр, когда это произошло?
– Это произошло в субботу. Примерно в 15-16 часов. Они приехали командой, выбирали все бутсы. Им нужны были бутсы для натурального газона, у них своих не было.
Они взяли 11 пар. На каждого игрока плюс один запасной. Они взяли бутсы Demix, несколько пар Puma и несколько пар Adidas.
– Сколько всего заплатили?
– В общей сложности там получилось около 100 000 рублей.
– Оплатил РФС?
– С ними был российский агент, он оплатил, у него были рубли. У них были иностранные купюры.
– У тебя были похожие истории?
– Разве что молодежного состава хоккеисты одежду подбирали и все.
– Шипы не железные?
– Пластиковые. Да, на всех были пластиковые.
- Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.
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