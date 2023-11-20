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    • Стало известно, сколько денег потратила сборная Кубы на новые бутсы в Волгогаде

    Стало известно, сколько денег потратила сборная Кубы на новые бутсы в Волгогаде

    Продавец магазина «Спортмастер» в Волгограде Александр Соларев раскрыл подробности покупки бутс для футболистов сборной Кубы.

    Кубинцы прилетели в Россию со спортивной обувью, предназначенной для игры на синтетическом покрытии, а на «Волгоград-Арене» натуральный газон.

    – Александр, когда это произошло?

    – Это произошло в субботу. Примерно в 15-16 часов. Они приехали командой, выбирали все бутсы. Им нужны были бутсы для натурального газона, у них своих не было.

    Они взяли 11 пар. На каждого игрока плюс один запасной. Они взяли бутсы Demix, несколько пар Puma и несколько пар Adidas.

    – Сколько всего заплатили?

    В общей сложности там получилось около 100 000 рублей.

    – Оплатил РФС?

    – С ними был российский агент, он оплатил, у него были рубли. У них были иностранные купюры.

    – У тебя были похожие истории?

    – Разве что молодежного состава хоккеисты одежду подбирали и все.

    – Шипы не железные?

    – Пластиковые. Да, на всех были пластиковые.

    • Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.
    • Россия сыграет с Кубой впервые после распада СССР.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2023 18:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6775

      rash1959 10 часов назад

      Позорный выбор соперника. Лучше бы собрали вторую сборную и сыграли спарринг. Ведь карп собирает на сборы три команды.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +290

      Amorphis 11 часов назад

      Вот прикольно будет, если наших чпокнут в этих кедах))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Вованчик83 11 часов назад

      Ох уж этот ВолгоГад))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1242

      ARSteven89 11 часов назад

      Матч переобувания кубинцев при заменах )))
      Сборная России - Спортмастер (Волгоград)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3145

      Play 11 часов назад

      Ребята босиком играют небось всю жизнь, для них даже демикс за 3500 в диковинку. А не стало известно, сколько денег потратил РФС на приглашение сборной Кубы для важнейшего товарищеского матча?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4814

      Иван Петров 1986 12 часов назад

      Очень нужный для нашей сборной матч ! ! !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36635

      VVM1964 > Иван Петров 1986 11 часов назад

      В следующий раз приедут попуасы в набедренных повязка- будем им ещё и форму покупать )))

      3
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      Рейтинг: +576

      Napaleon Banapart 12 часов назад

      Завтра все центральные каналы выйдут с этим "эксклюзивом"

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