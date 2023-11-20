Стало известно, сколько денег потратила сборная Кубы на новые бутсы в Волгогаде

Продавец магазина «Спортмастер» в Волгограде Александр Соларев раскрыл подробности покупки бутс для футболистов сборной Кубы.

Кубинцы прилетели в Россию со спортивной обувью, предназначенной для игры на синтетическом покрытии, а на «Волгоград-Арене» натуральный газон.

– Александр, когда это произошло?

– Это произошло в субботу. Примерно в 15-16 часов. Они приехали командой, выбирали все бутсы. Им нужны были бутсы для натурального газона, у них своих не было.

Они взяли 11 пар. На каждого игрока плюс один запасной. Они взяли бутсы Demix, несколько пар Puma и несколько пар Adidas.

– Сколько всего заплатили?

– В общей сложности там получилось около 100 000 рублей.

– Оплатил РФС?

– С ними был российский агент, он оплатил, у него были рубли. У них были иностранные купюры.

– У тебя были похожие истории?

– Разве что молодежного состава хоккеисты одежду подбирали и все.

– Шипы не железные?

– Пластиковые. Да, на всех были пластиковые.

Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.

Россия сыграет с Кубой впервые после распада СССР.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?