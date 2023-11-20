Спаллетти прокомментировал резонансное убийство в Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об убийстве итальянской студентки Джулии Чеккеттин.

22-летнюю девушку нашли мертвой в прошедшую субботу.

11 ноября она пропала после встречи с бывшим парнем Филиппо Т. Его называют главным подозреваемым в преступлении. Он уже арестован.

По словам свидетелей, молодой человек избил Джулию на парковке возле торгового центра, а затем затащил к себе в машину.

«Мы больше не можем терпеть этих сраных трусов, маскирующихся под очаровательных принцев. Мы должны помочь женщинам дистанцироваться от любого, кто претендует на их свободу.

Мужчины, убивающие женщину, признаются в своей трусости. Те, кто думают, что проблемы в отношениях можно решить при помощи насилия, – неудачники без будущего», – заявил Спаллетти.