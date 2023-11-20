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Спаллетти прокомментировал резонансное убийство в Италии

20 ноября 2023, 18:36
3

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об убийстве итальянской студентки Джулии Чеккеттин.

  • 22-летнюю девушку нашли мертвой в прошедшую субботу.
  • 11 ноября она пропала после встречи с бывшим парнем Филиппо Т. Его называют главным подозреваемым в преступлении. Он уже арестован.
  • По словам свидетелей, молодой человек избил Джулию на парковке возле торгового центра, а затем затащил к себе в машину.

«Мы больше не можем терпеть этих сраных трусов, маскирующихся под очаровательных принцев. Мы должны помочь женщинам дистанцироваться от любого, кто претендует на их свободу.

Мужчины, убивающие женщину, признаются в своей трусости. Те, кто думают, что проблемы в отношениях можно решить при помощи насилия, – неудачники без будущего», – заявил Спаллетти.

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Источник: Goal
Италия. Серия А Отбор ЧЕ-2024 Италия Спаллетти Лучано
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1700495302
Самая футбольная новость
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гууд
1700500827
Редактор БРАВО!!! кто там ещё что говорит о не футбольных темах!? Там что бывший какой то футболист высказался! Где новость!? Редактор! Мы ждём ещё жгучих новостей, вроде этой!
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mihail200606
1700510349
Мегановость..
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