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    Спаллетти прокомментировал резонансное убийство в Италии

    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об убийстве итальянской студентки Джулии Чеккеттин.

    • 22-летнюю девушку нашли мертвой в прошедшую субботу.
    • 11 ноября она пропала после встречи с бывшим парнем Филиппо Т. Его называют главным подозреваемым в преступлении. Он уже арестован.
    • По словам свидетелей, молодой человек избил Джулию на парковке возле торгового центра, а затем затащил к себе в машину.

    «Мы больше не можем терпеть этих сраных трусов, маскирующихся под очаровательных принцев. Мы должны помочь женщинам дистанцироваться от любого, кто претендует на их свободу.

    Мужчины, убивающие женщину, признаются в своей трусости. Те, кто думают, что проблемы в отношениях можно решить при помощи насилия, – неудачники без будущего», – заявил Спаллетти.

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    Источник: Goal

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    20.11.2023 18:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7897

      mihail200606 7 часов назад

      Мегановость..

      0
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      Рейтинг: +430

      гууд 9 часов назад

      Редактор БРАВО!!! кто там ещё что говорит о не футбольных темах!? Там что бывший какой то футболист высказался! Где новость!? Редактор! Мы ждём ещё жгучих новостей, вроде этой!

      1
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      Рейтинг: +15109

      Skull_Boy 11 часов назад

      Самая футбольная новость

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