Тренер сборной Португалии объяснил, в чем феномен Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко отозвался о капитане национальной команды Криштиану Роналду.

Португальцы выиграли все 10 матчей отбора Евро-2024.

Разница забитых и пропущенных мячей – 36:2.

В активе Роналду 10+2 в 9 играх. Он поучаствовал в трети всех голов.

«Трудно объяснить, как 38-летний футболист, на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другого игрока в мире, испытывает голод 18-летнего парня.

Это сила, которой он заражает остальных в раздевалке. Криштиану – пример для остальных. Здорово иметь игрока с таким опытом.

Роналду всегда старается быть на правильной позиции, он любит забивать, но при этом обладает большой командной дисциплиной», – сказал Мартинес.