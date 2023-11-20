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    Тренер сборной Португалии объяснил, в чем феномен Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко отозвался о капитане национальной команды Криштиану Роналду.

    • Португальцы выиграли все 10 матчей отбора Евро-2024.
    • Разница забитых и пропущенных мячей – 36:2.
    • В активе Роналду 10+2 в 9 играх. Он поучаствовал в трети всех голов.

    «Трудно объяснить, как 38-летний футболист, на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другого игрока в мире, испытывает голод 18-летнего парня.

    Это сила, которой он заражает остальных в раздевалке. Криштиану – пример для остальных. Здорово иметь игрока с таким опытом.

    Роналду всегда старается быть на правильной позиции, он любит забивать, но при этом обладает большой командной дисциплиной», – сказал Мартинес.

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    Источник: A Bola

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    20.11.2023 18:16
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