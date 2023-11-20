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    • Два футболиста «Динамо» рискуют пропустить остаток года из-за одинаковых травм

    Два футболиста «Динамо» рискуют пропустить остаток года из-за одинаковых травм

    Защитники «Динамо» Эли Даса и Станислав Бессмертный получили повреждения в расположении своих сборных.

    У обоих футболистов мышечные травмы бедра. Ожидаемые сроки восстановления – от трех до четырех недель.

    Таким образом, оба динамовца рискуют пропустить остаток 2023 года.

    • Даса травмировался, играя за сборную Израиля против Румынии (1:2) в отборе Евро-2024.
    • У Бессмертного возникли проблемы со здоровьем в расположении молодежной сборной России.
    • «Динамо» идет на 3-м месте в РПЛ с 25 очками в 15 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2023 16:47
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