Два футболиста «Динамо» рискуют пропустить остаток года из-за одинаковых травм

Защитники «Динамо» Эли Даса и Станислав Бессмертный получили повреждения в расположении своих сборных.
У обоих футболистов мышечные травмы бедра. Ожидаемые сроки восстановления – от трех до четырех недель.
Таким образом, оба динамовца рискуют пропустить остаток 2023 года.
- Даса травмировался, играя за сборную Израиля против Румынии (1:2) в отборе Евро-2024.
- У Бессмертного возникли проблемы со здоровьем в расположении молодежной сборной России.
- «Динамо» идет на 3-м месте в РПЛ с 25 очками в 15 турах.
Источник: «Спорт-Экспресс»