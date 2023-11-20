Два футболиста «Динамо» рискуют пропустить остаток года из-за одинаковых травм

Защитники «Динамо» Эли Даса и Станислав Бессмертный получили повреждения в расположении своих сборных.

У обоих футболистов мышечные травмы бедра. Ожидаемые сроки восстановления – от трех до четырех недель.

Таким образом, оба динамовца рискуют пропустить остаток 2023 года.