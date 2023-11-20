Стал известен обладатель премии «Джентльмен года-2023»

Обладателем премии «Джентльмен года-2023» стал нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов. По традиции в качестве приза футболист получит сшитый на заказ смокинг. Торжественная церемония награждения состоится в ближайшие дни.

«Спасибо болельщикам и экспертам за признание. Каждый год узнаем имена новых «джентльменов»: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин. Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой – быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», – сказал Чалов.

Чалов выиграл в этом году голосование, которое проходило в два этапа. Сначала по итогам голосования болельщиков был определен шорт-лист из трех претендентов, куда помимо Чалова вошли Антон Миранчук из «Локомотива» и Игорь Калинин из «Факела». После в голосовании экспертов 14 из 16 человек сделали свой выбор в пользу футболиста ЦСКА.