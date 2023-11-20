Чалов рассказал, какие советы Головин дает игрокам сборной России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сказал, что полузащитник «Монако» Александр Головин дает подсказки партнерам по сборной России.

«Конечно, всегда рады видеть Головина, когда он приезжает, много чего интересного рассказывает. В целом Саша открытый и позитивный парень, поэтому с ним всегда легко. Честно, с ходу не вспомню какую-то историю от Саши, их было достаточно много, пусть будет секретом, чтобы он сам рассказал.

Дает ли он какие-то советы? Понятно, что после тренировок он с позиции опыта может где-то подсказать, как правильнее действовать: где-то быстрее, где-то проще. Есть такие микромоменты, которые он видит по-своему, видит, где можно прибавить. Прибавить не только мне, вообще всем ребятам», – сказал Чалов.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Кубой в Волгограде.

В этом году Головин номинировался на звание лучшего игрока чемпионата Франции по итогам октября.

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