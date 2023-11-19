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    • Мостовой рассказал, какой результат ожидает в матче Россия – Куба

    Мостовой рассказал, какой результат ожидает в матче Россия – Куба

    Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Кубы.

    «По-футбольному этот матч вряд ли вызывает интерес у кого-то. Где Россия и где Куба? В футбольном плане эта игра ничего нам не даeт. Ну, можно лишь поправить свою статистику.

    Думаю, наша сборная может выиграть 3:0 или 4:0. Игра тем более проходит в Волгограде, где температура не самая привычная и приятная для кубинцев. Куба находится низко в рейтинге. Думаю, мы вправе ждать разгрома от нашей сборной.

    Однако в голову ничего сейчас не лезет, кроме как воспоминания про Кению. Там мы тоже ждали разгрома в свою пользу, в итоге еле спаслись. Но там погода была другой все же. Так что шанс легко обыгрывать Кубу есть», – заявил Мостовой.

    • Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
    • Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
    • Игру обслужит белорусский судья.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    19.11.2023 23:46
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