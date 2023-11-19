Мостовой рассказал, какой результат ожидает в матче Россия – Куба

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Кубы.

«По-футбольному этот матч вряд ли вызывает интерес у кого-то. Где Россия и где Куба? В футбольном плане эта игра ничего нам не даeт. Ну, можно лишь поправить свою статистику.

Думаю, наша сборная может выиграть 3:0 или 4:0. Игра тем более проходит в Волгограде, где температура не самая привычная и приятная для кубинцев. Куба находится низко в рейтинге. Думаю, мы вправе ждать разгрома от нашей сборной.

Однако в голову ничего сейчас не лезет, кроме как воспоминания про Кению. Там мы тоже ждали разгрома в свою пользу, в итоге еле спаслись. Но там погода была другой все же. Так что шанс легко обыгрывать Кубу есть», – заявил Мостовой.