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    • Карпин резко ответил на вопрос о вызове в сборную футболистов старше 30 лет

    Карпин резко ответил на вопрос о вызове в сборную футболистов старше 30 лет

    У главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, готов ли он изменить свое решение по поводу вызова в национальную команду возрастных игроков.

    – Вопрос про игроков старше 30: Александр Ерохин сказал, что хотел бы попасть в сборную, Магомед Оздоев вообще заявил, что даже с вами не знаком. У вас нет мысли пересмотреть свою позицию и на какой-то матч вызвать футболистов только старше 30?

    – Зачем? Они хотят? Я тоже хочу, но меня не вызывают.

    • В понедельник Россия сыграет с Кубой в 19:30 мск.
    • Сборная с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.
    • В связи с этим Карпин отказался от услуг футболистов, которые из-за возраста вряд ли помогут команде после снятия бана.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2023 23:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -51

      Скай 7 часов назад

      не, ну красавчик Валера. Все верно.

      1
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      Рейтинг: +10

      furtaebv 13 часов назад

      Прошу быть внимательным и не верить в прогнозы на спорт от телеграмм-каналов и пабликов. Ищите надёжный сервис в любом поиске по фразе – «серебряный прогноз». Работают с 2013 года. Сайт выходит в поиске на первом месте.

      0
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      Рейтинг: +11884

      alex1951 > furtaebv 12 часов назад

      А кто ты таков? В чем твоя сила ? Напиши мне лично,если адекват..ОК?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11884

      alex1951 13 часов назад

      Мёртвое поколение!

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      Рейтинг: +11884

      alex1951 14 часов назад

      Господа,товарищи или коллеги... Чего там шуметь....
      Карпуша принял сборную в ,,мертвое время,,.......
      Повторяю - она вроде и есть ,а вроде и нет....
      Так каккого Х. кого то звать....Сами подумайте ....
      Мы ,что ли отстранили Россию от игр в Европе ,Мире?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20681

      NewLife 14 часов назад

      Чмо хамское.

      1
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      Рейтинг: +539

      TIMOTHY 14 часов назад

      С онопычем идите и Мостового с собой)

      2
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      Рейтинг: +2913

      Suvorov71 > TIMOTHY 3 часа назад

      вонь

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      Рейтинг: +34

      WE ARE FOR PETER 14 часов назад

      Правильно Валера,нечего там делать пенсионерам

      2
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