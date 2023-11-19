Карпин резко ответил на вопрос о вызове в сборную футболистов старше 30 лет

У главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, готов ли он изменить свое решение по поводу вызова в национальную команду возрастных игроков.

– Вопрос про игроков старше 30: Александр Ерохин сказал, что хотел бы попасть в сборную, Магомед Оздоев вообще заявил, что даже с вами не знаком. У вас нет мысли пересмотреть свою позицию и на какой-то матч вызвать футболистов только старше 30?

– Зачем? Они хотят? Я тоже хочу, но меня не вызывают.

В понедельник Россия сыграет с Кубой в 19:30 мск.

Сборная с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.

В связи с этим Карпин отказался от услуг футболистов, которые из-за возраста вряд ли помогут команде после снятия бана.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?