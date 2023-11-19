Капитан Кубы назвал игрока сборной России, которого он знает

Капитан сборной Кубы Луис Хавьер Парадела назвал имя российского футболиста, которого он знает.

Кубинский нападающий признался, что смотрел за матчами сборной России на ЧМ-2018.

«Мы знаем многих игроков сборной России. Например, Головина. Мы следили за чемпионатом мира. Мы увидели большое количество интересных игроков. Это футболисты мирового уровня», – сказал Парадела.

Матч Россия – Куба пройдет 20 ноября. Начало – в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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