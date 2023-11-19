Капитан Кубы назвал игрока сборной России, которого он знает

Ну как бы да Головин играет в Европе поэтому неудивительно..
Капитан сборной Кубы Луис Хавьер Парадела назвал имя российского футболиста, которого он знает.
Кубинский нападающий признался, что смотрел за матчами сборной России на ЧМ-2018.
«Мы знаем многих игроков сборной России. Например, Головина. Мы следили за чемпионатом мира. Мы увидели большое количество интересных игроков. Это футболисты мирового уровня», – сказал Парадела.
- Матч Россия – Куба пройдет 20 ноября. Начало – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.