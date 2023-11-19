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    • Капитан Кубы назвал игрока сборной России, которого он знает

    Капитан Кубы назвал игрока сборной России, которого он знает

    Капитан сборной Кубы Луис Хавьер Парадела назвал имя российского футболиста, которого он знает.

    Кубинский нападающий признался, что смотрел за матчами сборной России на ЧМ-2018.

    «Мы знаем многих игроков сборной России. Например, Головина. Мы следили за чемпионатом мира. Мы увидели большое количество интересных игроков. Это футболисты мирового уровня», – сказал Парадела.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2023 21:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      WE ARE FOR PETER 14 часов назад

      Ну как бы да Головин играет в Европе поэтому неудивительно..

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      Рейтинг: +7197

      Давид59 15 часов назад

      Грамматика ребята! Снова не по-русски. За матчами можно следить. Либо их смотреть. И никак не "смотреть за матчами"

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