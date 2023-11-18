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    С «Эвертона» могут снять еще 9 очков, но при одном условии

    «Эвертон» рискует получить дополнительное наказание после снятия 10 очков в АПЛ за нарушения финансового фэйр-плей.

    Ливерпульский клуб могут лишить еще 9 баллов, если будет удовлетворен иск «Лестера», «Лидса» и «Бернли» на 300 миллионов фунтов.

    Сообщалось, что вылетевшие в Чемпионшип команды готовы судиться с «Эвертоном», чтобы получить финансовую компенсацию за то, что санкции не применили раньше.

    У клуба нет таких денег, поэтому у него в качестве наказания могут отобрать дополнительные очки. Кроме того, в «Эвертоне» в таком случае введут внешнее управление.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 16:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6757

      rash1959 15 минут назад

      Предлагаю синиту вообще очков не начислять

      0
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      Рейтинг: +12711

      DeStar 46 минут назад

      а сити не трогали ни разу ранее)

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      Рейтинг: +219

      ugc-gaming > DeStar 16 минут назад

      это другое, Вы не понимаете

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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 52 минуты назад

      Это как, как в у наших соседей внешнее управление дяди Джо, т е. все будет решать кто то

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