С «Эвертона» могут снять еще 9 очков, но при одном условии

«Эвертон» рискует получить дополнительное наказание после снятия 10 очков в АПЛ за нарушения финансового фэйр-плей.

Ливерпульский клуб могут лишить еще 9 баллов, если будет удовлетворен иск «Лестера», «Лидса» и «Бернли» на 300 миллионов фунтов.

Сообщалось, что вылетевшие в Чемпионшип команды готовы судиться с «Эвертоном», чтобы получить финансовую компенсацию за то, что санкции не применили раньше.

У клуба нет таких денег, поэтому у него в качестве наказания могут отобрать дополнительные очки. Кроме того, в «Эвертоне» в таком случае введут внешнее управление.