«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ

Лишение «Эвертона» десяти очков в АПЛ может породить новые судебные разбирательства.

На ситуацию отреагировали «Лидс» и «Лестер» – аутсайдеры прошлого сезона АПЛ. Они планируют подать иск на «Эвертон» в размере 342 миллионов евро – такую сумму клубы потеряли из-за вылета в Чемпионшип.

«Лидс» и «Лестер» считают, что «Эвертон» должен был быть наказан в прошлом сезоне и вылететь.

К иску может присоединиться и «Бернли» с той же аргументацией. Клуб вылетал из АПЛ в позапрошлом сезоне.