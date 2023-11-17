«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ

Лишение «Эвертона» десяти очков в АПЛ может породить новые судебные разбирательства.
На ситуацию отреагировали «Лидс» и «Лестер» – аутсайдеры прошлого сезона АПЛ. Они планируют подать иск на «Эвертон» в размере 342 миллионов евро – такую сумму клубы потеряли из-за вылета в Чемпионшип.
«Лидс» и «Лестер» считают, что «Эвертон» должен был быть наказан в прошлом сезоне и вылететь.
К иску может присоединиться и «Бернли» с той же аргументацией. Клуб вылетал из АПЛ в позапрошлом сезоне.
- «Эвертон» сейчас не занимает последнее место в АПЛ лишь благодаря дополнительным показателям.
Источник: Daily Mail