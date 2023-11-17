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    • «Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ

    «Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ

    Лишение «Эвертона» десяти очков в АПЛ может породить новые судебные разбирательства.

    На ситуацию отреагировали «Лидс» и «Лестер» – аутсайдеры прошлого сезона АПЛ. Они планируют подать иск на «Эвертон» в размере 342 миллионов евро – такую сумму клубы потеряли из-за вылета в Чемпионшип.

    «Лидс» и «Лестер» считают, что «Эвертон» должен был быть наказан в прошлом сезоне и вылететь.

    К иску может присоединиться и «Бернли» с той же аргументацией. Клуб вылетал из АПЛ в позапрошлом сезоне.

    • «Эвертон» сейчас не занимает последнее место в АПЛ лишь благодаря дополнительным показателям.

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    Источник: Daily Mail

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    17.11.2023 20:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2048

      Artemka444 20 часов назад

      ********** они

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      Рейтинг: +10

      hdidneld 20 часов назад

      ***
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      Рейтинг: +12660

      BRO_football 21 час назад

      Какой-то бред. Если и подавать в суд, то на саму АПЛ, которая принимала решение о снятии очков с Эвертона. И это уже к АПЛ вопрос, почему они сняли очки в этом сезона, а не в предыдущем.

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      Рейтинг: +2089

      Таврида 21 час назад

      Бугага, ниастанавливайтесь, англичанка сама себе гадит). Когда увидим отстранение всей этой насквозь коррумпированной шайки-лейки от международных соревнований))?

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