Акинфеев прокомментировал слова Аршавина про Медиалигу

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы про медийный футбол.
37-летний вратарь признался, что следит за Медиалигой.
– Ты хоть один матч Медиалиги смотрел?
– Конечно. Федос [Маслов] в порядке.
– Ты знаешь, кто это?
– Конечно. Я на самом деле не шучу. Есть матчи, обзоры, которые я могу посмотреть, если попадаю. Не то чтобы я с удовольствием жду, но когда попадаю – смотрю.
Мы дружим с Женей Спиряковым, общаемся, делаем какой-то контент.
– В общем, Медиалига для тебя не пустой звук.
– В принципе, да.
– А Аршавин пришел и обосрал Медиалигу...
– Это дело каждого.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Это футбол, брат!»