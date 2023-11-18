Акинфеев прокомментировал слова Аршавина про Медиалигу

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы про медийный футбол.

37-летний вратарь признался, что следит за Медиалигой.

– Ты хоть один матч Медиалиги смотрел?

– Конечно. Федос [Маслов] в порядке.

– Ты знаешь, кто это?

– Конечно. Я на самом деле не шучу. Есть матчи, обзоры, которые я могу посмотреть, если попадаю. Не то чтобы я с удовольствием жду, но когда попадаю – смотрю.

Мы дружим с Женей Спиряковым, общаемся, делаем какой-то контент.

– В общем, Медиалига для тебя не пустой звук.

– В принципе, да.

– А Аршавин пришел и обосрал Медиалигу...

– Это дело каждого.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?