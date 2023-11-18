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    Акинфеев прокомментировал слова Аршавина про Медиалигу

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы про медийный футбол.

    37-летний вратарь признался, что следит за Медиалигой.

    – Ты хоть один матч Медиалиги смотрел?

    – Конечно. Федос [Маслов] в порядке.

    – Ты знаешь, кто это?

    – Конечно. Я на самом деле не шучу. Есть матчи, обзоры, которые я могу посмотреть, если попадаю. Не то чтобы я с удовольствием жду, но когда попадаю – смотрю.

    Мы дружим с Женей Спиряковым, общаемся, делаем какой-то контент.

    – В общем, Медиалига для тебя не пустой звук.

    – В принципе, да.

    – А Аршавин пришел и обосрал Медиалигу...

    – Это дело каждого.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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