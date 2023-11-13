Аршавин не будет играть в Медиалиге: «Ваша банда-сообщество меня бесит»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что не хочет иметь ничего общего с медийным футболом.
«Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Ваша банда-сообщество меня бесит. Для меня это не про футбол.
Про что? Уже не про что. Там играют одни футболисты, блогеров не осталось.
Люди это смотрят? Да? Я рад, но отношения к этому иметь не хочу», – сказал Аршавин.
- Бывшему полузащитнику «Зенита» и «Арсенала» 42 года.
- Он закончил карьеру в 2018-м.
- Сейчас Аршавин входит в руководство «Зенита».
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого