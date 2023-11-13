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    • Аршавин не будет играть в Медиалиге: «Ваша банда-сообщество меня бесит»

    Аршавин не будет играть в Медиалиге: «Ваша банда-сообщество меня бесит»

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что не хочет иметь ничего общего с медийным футболом.

    «Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Ваша банда-сообщество меня бесит. Для меня это не про футбол.

    Про что? Уже не про что. Там играют одни футболисты, блогеров не осталось.

    Люди это смотрят? Да? Я рад, но отношения к этому иметь не хочу», – сказал Аршавин.

    • Бывшему полузащитнику «Зенита» и «Арсенала» 42 года.
    • Он закончил карьеру в 2018-м.
    • Сейчас Аршавин входит в руководство «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    13.11.2023 22:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart 13 ноября, 23:11

      Люди это смотрят???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet > Napaleon Banapart 14 ноября, 00:11

      Так народ всё больше скатывается в сторону дебилизма.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12710

      DeStar 13 ноября, 22:35

      "Для меня это не про футбол."

      "Там играют одни футболисты, блогеров не осталось."

      так футбол это про футболистов же, не?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > DeStar 14 ноября, 08:15

      Без приставки "медиа" .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 22:32

      С такими как Глушаков делать нечего!
      Только по баням,петухом в жопу ловить.
      :)))

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