Аршавин не будет играть в Медиалиге: «Ваша банда-сообщество меня бесит»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что не хочет иметь ничего общего с медийным футболом.

«Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Ваша банда-сообщество меня бесит. Для меня это не про футбол.

Про что? Уже не про что. Там играют одни футболисты, блогеров не осталось.

Люди это смотрят? Да? Я рад, но отношения к этому иметь не хочу», – сказал Аршавин.